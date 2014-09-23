Голикова: "Новых ограничений на майские праздники не будет"

Новые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в майские праздники вводить не планируется. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Мы направили в регионы напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы. Ничего здесь нового не появляется.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Также ввиду религиозных праздников, которые приходятся на период 1-10 мая, главам религиозных конфессий также поручено придерживаться профилактических мер: масочный режим, социальная дистанция, использование дезинфицирующих средств.
Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая.
Фото: Gianni Orefice / Pexels
Видео: официальный сайт Правительства РФ
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