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Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

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Работодатель может только по собственному усмотрению установить повышенную оплату.

В Министерстве труда и соцзащиты РФ разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая должна производиться в одинарном, а не в повышенном размере.

При этом работодатель по собственному усмотрению может установить повышенную оплату. Такие рекомендации опубликованы на сайте министерства.

Также в рекомендациях говорится о том, что из-за дополнительных выходных не может быть снижена заработная плата.

Голикова: работодатели самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая.

Фото и видео: официальный сайт Правительства РФ

Теги: майские, порядок оплаты
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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