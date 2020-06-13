Голикова: работодатели самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая

Это решение должно быть закреплено документом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что решение о порядке работы сотрудников в период с 4 по 7 мая работодатели принимают самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг.

Голикова отметила, что решение о порядке работы в эти дни должно быть четко сформулировано и закреплено документально всеми работодателями. Также она отметила, что зарплата таким работникам должна быть перечислена заранее, если день ее выплаты является нерабочим или праздничным.

Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Выходные у россиян продлятся с 1 по 10 мая.

Ранее жителям России назвали способ получить двойной оклад за работу.

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