Жителям России назвали способ получить двойной оклад за работу

Эксперт напомнил о закрепленной норме в Трудовом кодексе РФ.

Судебный эксперт Юрий Капштык сообщил, когда российские работники имеют право получить двойной оклад. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Он заявил, что россиянам в этом случае придется брать на работе дополнительные смены или выполнять задачи в рабочее время сверх обычного графика. Капштык напомнил, что такая возможность закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".

Также судебный эксперт отметил, в случае, если россияне будут работать с 4 по 7 мая, которые были ранее объявлены президентом России Владимиром Путиным выходными днями, то они получат оплату в размере установленного им оклада.

При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях. Юрий Капштык, судебный эксперт

Ранее мы сообщали, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Фото: Piter.tv