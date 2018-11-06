Около 70% новостроек в Петербурге достроят по ДДУ

Всего в городе реализуется 300 строительных проектов.

Около 70% многоквартирных домов будут достроены в рамках договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на гендиректора "Объединения строителей Санкт-Петербурга" Алексея Белоусова.

С 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков. Средства покупателей жилья будут направляться на специальные счета эскроу. Застройщики смогут воспользоваться ими только после ввода объекта в эксплуатацию. При этом, строительство будет вестись за счёт банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объёмам привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключённых с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге выбрали всех победителей проекта "Твой бюджет".

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