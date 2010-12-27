Во время ЧМ по футболу Северную столицу посетили 700 тысяч туристов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Северную столицу во время чемпионата мира по футболу - 2018 (с 14 июля по 15 июля) посетили почти 700 тысяч туристов, около 70% из них - иностранцы. Владимир Кириллов, вице-губернатор Петербурга.

Вице-губернатор также напомнил, что во время ЧМ Северную столицу посетили президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп. Главы государств дали организации мундиаля самые высокие оценки. Кириллов добавил, что всем службам, работавшим на в Петербурге, также можно поставить оценку "отлично".

Важно отметить, что помимо обычных туристов из Европы у нас побывали десятки тысяч представителей южных континентов, многие из которых уже пожелали вернуться в наш город снова. Владимир Кириллов, вице-губернатор Петербурга.

Напомним, что с августа туристы Петербурга смогут купить карту "Visit SPb".

Фото: pixabay.com