С августа туристы Петербурга смогут купить карту "Visit SPb"

Идея проекта принадлежит компании "Кассир.ру" и Городскому туристско-информационному бюро Петербурга.

С 1 августа в Петербурге начнется продажа особой "Карты гостя Visit SPb". Благодаоря новому сервису, русские и иностранные туристы и даже петербуржцы смогут посетить около десяти самых популярных мест Северной столицы за 4500 рублей.

Идея проекта принадлежит компании "Кассир.ру" и Городскому туристско-информационному бюро Петербурга.

Мы проделали большой путь, чтобы разработать этот проект, но мы всегда считали, что такая карта необходима городу. Я надеюсь на успешное и долгое развитие проекта. Надежда Петрова, и.о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро.

Карта рассчитана на 72 часа, т.е. на 3 любых дня. За это время туристы посетят известные всем Русский музей, музей Фаберже или же смогут съездить в Пушкин или в Петергоф. В перечень топ-10 также вошла новая площадка Северной столицы: Планетарий №1 на Обводном канале. Для особо любознательных туристов придуманы специальные предложения. "Visit SPb" можно наполнить посещением Музея оловянного солдатика, Музея теней или предстоящей выставки Никаса Сафронова.

Для вечерней программы в карту включили просмотр классических балетов на сцене Мариинского театра. Любители морской тематики смогут посетить экскурсию на ледокол "Красин" или же прокатиться к Финскому заливу по программе "Забытые острова". В перечень обязательных мест карты также вошла дальняя локация Ленобласти - Выборгский замок. Гости смогут посетить все выставки старинного сооружения и подняться на уникальную смотровую площадку.

Когда к нам обратились с просьбой войти в перечень мест, мы почти сразу согласились. Очень хотелось бы, чтобы русские и зарубежные гости смогли посмотреть замок, да и сам Выборг. Владимир Цой, директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник".

"Visit SPb" даст возможность туристам получить скидку в 25 гостиницах ресторанах и кафе Петербурга. По словам представителей компании "Кассир.ру", новый проект позволит гостям Северной столицы сэкономить около 12 тысяч рублей.

В течение года список мест топ-10 Петербурга на карте планируют обновлять. К примеру, в зимний сезон из списка на время исчезнут водные экскурсии, зато появится Эрмитаж и другие музеи. В Городскоу туристско-информационном бюро рассказали, что по отзывам туристов они смогут увеличить количество дней на карте.

Фото: pixabay.com, Piter.TV.