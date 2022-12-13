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Минтранс: около 680 дополнительных вагонов планируется привлечь для летних перевозок на Юг России

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Виталий Савельев рассказал о возможностях для пассажиров по южному направлению.

В 2023 году специалисты планируют привлечь около 680 дополнительных вагонов для летних перевозок по железной дороге на южное направление. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания правительства при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник отметил, что в конце 2022 года холдинг "Российские железные дороги" уведомил о том, что рассчитывает получить 550 новых вагонов для пассажиров. На обновление инфраструктуры будет выделено свыше 52 миллиардов рублей.

В 2023 году планируется привлечение дополнительно около 680 пассажирских вагонов. Таким образом, планируем обеспечить достаточные провозные мощности на всех маршрутах в южном направлении.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Перевозчик "Гранд сервис экспресс", который осуществляет перевозки по России и в Крым, сообщал СМИ о том, что планирует получить 130 одноэтажных вагонов весной 2023 года.

Савельев: объем пассажирских ж/д перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года.

Фото и видео: Правительство России

Теги: вагоны, виталий савельев, железная дорога, кабмин, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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