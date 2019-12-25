Около 64 тыс. жителей Петербурга лечатся от COVID-19 дома

Всего в Петербурге за весь период пандемии зарегистрировано 182022 случаев заболевания.

На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 на данный момент находятся 64 тыс. петербуржцев. Об этом на рабочем совещании с членами правительства Петербурга сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник поручил максимально улучшить организацию лечения больных на дому. Также он заявил о стабилизации ситуации с закупкой лекарств районами. Также быстрее начинает работать доставка результатов ПЦР-анализов на коронавирус.

Также Александр Беглов поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV