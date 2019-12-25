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Александр Беглов поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники
Сегодня, 17:33
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Александр Беглов поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники

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То же самое касается и контроля за "масочным" режимом в общественном транспорте.

Губернатор Петербурга поручил усилить проверки заведений общественного питания в Петербурге в период новогодних праздников. Об этом он заявил на заседании с членами городского правительства, передала пресс-служба Смольного.

Также градоначальник попросил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте. 

С 1 декабря комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Также в рейдах участвуют сотрудники других комитетов, полиция, Роспотребнадзор и Следственный комитет.

Напомним, что заведения общественного питания должны быть закрыты с 30 декабря по 3 января. Ограничительная мера прописана в постановлении правительства Петербурга №121. 

Ранее Беглов прокомментировал рейды в ковид-диссидентских заведениях. 

Фото: пресс-служба ККИ СПб 

Теги: ограничительные меры, рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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