Александр Беглов поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники

То же самое касается и контроля за "масочным" режимом в общественном транспорте.

Губернатор Петербурга поручил усилить проверки заведений общественного питания в Петербурге в период новогодних праздников. Об этом он заявил на заседании с членами городского правительства, передала пресс-служба Смольного.

Также градоначальник попросил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

С 1 декабря комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Также в рейдах участвуют сотрудники других комитетов, полиция, Роспотребнадзор и Следственный комитет.

Напомним, что заведения общественного питания должны быть закрыты с 30 декабря по 3 января. Ограничительная мера прописана в постановлении правительства Петербурга №121.

Ранее Беглов прокомментировал рейды в ковид-диссидентских заведениях.

Фото: пресс-служба ККИ СПб