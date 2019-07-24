В Петербурге планируют сдать около 60 соцобъектов до конца года

Стройки считались проблемными.

Во вторник, 10 ноября, вице-губернатор Николай Линченко поучаствовал в рабочем объезде объектов адресной инвестиционной программы в Приморском районе и сообщил, что до конца года сдадут в эксплуатацию порядка 60 социальных объектов, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Стройки считались проблемными: сроки переносились из-за недобросовестных подрядчиков. К примеру, детский сад на Суздальском шоссе не могут достроить с 2017 года (сейчас он готов на 75%). А крытый коток на улице Маршала Новикова строят с 2014 года.

Ранее мы писали, что новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины достроят до конца 2021 года.

Фото: Piter.TV