Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины достроят до конца 2021 года

В новом корпусе разместят отделения ревматологии, нефрологии, аллергологии-иммунологии.

В Петербурге полным ходом идет строительство нового корпуса детской горбольницы № 2 Святой Марии Магдалины. Как сообщили в пресс-службе Смольного, работы на объекте еще много, но здание планируется сдать в срок – до декабря 2021 года.

Отмечается, что сейчас объект готов на 12%, идут монолитные железобетонные работы. Как только новый корпус на 160 мест площадью свыше 5,5 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию, освободившееся здание больницы на 14-й линии превратят в реабилитационный центр. В новом корпусе разместят отделения ревматологии, нефрологии, аллергологии-иммунологии.

Больница №2 считается одной из старейших детских больниц города, поскольку работает с 1829 года. Сейчас многопрофильный стационар рассчитан на 350 коек, здесь оказывают плановую и экстренную помощь маленьким петербуржцам.

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Фото: Piter.TV