Большинство не думает, что в ближайший год что-то изменится.

Около 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее. Еще 11% опрошенных считают его хорошим,28% - плохим. Об этом сообщил фонд Общественное мнение".

Почти 34% заявили. что способны купить себе новую одежду, но приобрести бытовую технику будет уже тяжеловато. Около 25% россиян хватает только на питание, с новой одеждой приходится повременить. У 18% есть деньги на бытовую технику, но не на покупку личного транспорта. Лишь 11% могут позволить себе купить автомобиль.

По мнению 67%, их финансовое положение никак не изменилось на последние два-три месяца. Еще 39% настроены на то, что в ближайший год изменений в материальном благополучии ожидать не стоит.

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