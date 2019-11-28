Россияне считают медведя самым удачным символом России

Россияне считают, что лучшим символом для стороны будет медведь. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Положительно к этой идеи относится 65% граждан РФ. Выбранное животное они охарактеризовали, как "сильное и спокойное, способное постоять за себя".
У идеи нашлись и противники. Около 18% россиян считают медведя "агрессивным хищником, который не похож на Россию". К минусам они также отнесли звериную лень и неповоротливость.
Ранее мы писали о том, что в Госудуму внесли законопроект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов.
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