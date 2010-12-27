В Госудуму внесли законопроект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Депутаты партии "Единая Россия" предложили принять законопроект, который обяжет преподавателей вузов проходить обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет, сообщило "РИА Новости".
Законопроект в Госдуму внесли Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.
Кроме того, авторы предлагают обязать работодателя увольнять сотрудников, которые не только подверглись уголовному преследованию за особо тяжкие преступления, но и административном преследованию. Это касается тех случаев, когда сведения были получены от правоохранителей.
Речь идет о административном преследовании, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ "Побои".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ и радио.
Фото: pixabay.com
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