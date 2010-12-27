В Госудуму внесли законопроект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Кроме того, депутаты предложили отстранить преподавателя от работы, если он подвергся административному преследованию по статье "Побои".

Депутаты партии "Единая Россия" предложили принять законопроект, который обяжет преподавателей вузов проходить обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет, сообщило "РИА Новости".

Законопроект в Госдуму внесли Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Кроме того, авторы предлагают обязать работодателя увольнять сотрудников, которые не только подверглись уголовному преследованию за особо тяжкие преступления, но и административном преследованию. Это касается тех случаев, когда сведения были получены от правоохранителей.

Речь идет о административном преследовании, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ "Побои".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ и радио.

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