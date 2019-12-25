Около 5 тысяч россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Минкомсвязи организует вывозные рейсы граждан РФ из-за границы.

Около пяти тысяч россиян планируют вернуть российские власти из-за рубежа в ближайшие дни. Об этом сообщили в Telegram-канале Минкомсвязи. На данный момент чиновники запланировали вывозные рейсы из Амстердама, Денпасара, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка, Рима в Москву. Также будет один рейс из Мадрида, который сделает промежуточную остановку в Петербурге.

Чтобы попасть на вывозной рейс, гражданам РФ необходимо зарегистрироваться на сайте государственных услуг. Там нужно заполнить анкету от Минкомсвязи. Согласно заполненным документам рабочая группа Росавиации сформирует график рейсов. Его будут утверждать в оперативном штабе правительства России. Предварительно подготовлено расписание вылетов до 16 апреля. По данным Минкомсвязи, списки пассажиров будут формироваться по принципу живой очереди.

Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа.