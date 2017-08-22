Около 58 тысяч первоклассников пойдут в школы Петербурга в 2017 году

В 2017 году впервые в школу пойдут 58 тысяч детей. В прошлом году первоклассников было 52 тысячи.

В сентябре в школы Северной столицы пойдут 58 тысяч первоклассников. Об этом рассказала глава комитета по образованию Жанна Воробьева. В прошлом году за перты первый раз сели 52 тысячи детей.

Несмотря на рост числа учеников нехватки мест в школах не наблюдается. С 1 сентября в городе открываются три новые школы в Красносельском, Красногвардейском и Калининском районах.

Также в этом году открываются и новые детские сады. Для дошкольников построили 11 новых заведений. Всего в этом году в садики пойдет 262 тысячи. Это на десять тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее Piter.tv сообщал, что обязательный предмет "Астрономия" появится в 50 школах Санкт-Петербурга.