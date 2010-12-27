Обязательный предмет "Астрономия" появится в 50 школах Санкт-Петербурга

С 1 сентября в Санкт-Петербурге начнется эксперимент по введению в школьную программу предмета "Астрономия".

В школах Санкт-Петербурга с 1 сентября 2017 года начнут преподавать астрономию. Правда, "звездный" предмет дойдет не до всех общеобразовательных учреждений города. Как рассказала Piter.TV глава комитета по образованию Жанна Воробьева, на стадии эксперимента предмет "Астрономия" появится в 50 школах и гимназиях. Его будут преподавать учащимся 10-11 классов. Курс астрономии составит 35 часов и будет обязательным для школьников. В остальных школах города астрономия появится как необязательный предмет.

Кроме того, учащихся и педагогов ждут другие нововведения. Так, в 9-м классе для допуска к экзамену ученики должны будут пройти устное собеседование по русскому языку. Представители всех учебных заведений Санкт-Петербурга уже получили соответствующие методические указания.

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