Задержанный в Симферополе самолет с детьми из Петербурга прибыл в Пулково

По данным портала Flightradar, рейс № SU 6896 прилетел в Петербург в 7.04 утра.

Самолет авиакомпании "России", летевший рейсом из Симферополя в Санкт-Петербург, приземлился только в 7.04 утра. Такая информация зафиксирована в табло полетов портала Flightradar.com. При этом сайты Пулково и аэропорта Симферополя сообщают, что рейс прибыл по расписанию, то есть, в 1.25 ночи. Однако, судя по тому, что еще в 0.30 пассажиры жаловались на задержку рейса и "ужасную ночь в аэропорту", информация на этих ресурсах ошибочна.

Ранее мы писали, что в Симферополе задержали рейс с детской футбольной командой из Петербурга. Родители жаловались, что детям приходится сидеть и даже спать на полу, у них нет нормальной еды. Самолет должен был вылететь в 22.15, но из-за технических причин вылет перенесли. Портал Flightradar уверяет, что лайнер поднялся в воздух только в 4.35.