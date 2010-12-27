В Крыму из-за задержки рейса дети спят на холодном полу

Рейс "Симферополь-Санкт-Петербург" задержан до утра

В Крыму был задержан рейс номер SU 6896 "Симферополь-Санкт-Петербург". Вылет должен был осуществиться 21 августа в 22:15, однако его перенесли на утро. В аэропорту находятся 40 детей, 10 родителей и футбольные тренера (дети входят в состав футбольной команды "Адмиралтеец", г. Санкт-Петербург).

По предварительным данным, причиной задержки стала техническая неисправность самолета. Пассажирам приходится ночевать в зале ожидания, где нет места и сесть. Люди лежат на холодном полу. По словам очевидцев, представители "Аэрофлота" не предпринимают никаких попыток создать комфортные условия для пассажиров. Тренера покормили детей.

Родители позвонили на горячую линию "Аэрофлота" с просьбой покормить и выдать пледы, чтобы постелить на холодный пол.