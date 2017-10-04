Физико-математический лицей из Петербурга стал лучшей школой в России

В рейтинге 500 лучших школ России первое место занят Президентский физико-математический лицей №239. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала учебные заведения, возглавляющие топ-500 лучших школ России. На первом месте оказался Президентский физико-математический лицей №239 из Петербурга.

Второе место снова у Республиканского лицея для одаренных детей в городе Саранск. Замыкает тройку средняя общеобразовательная школа №179 Москвы. На четвертом и пятом месте тоже учебные заведения из столицы: лицей №1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики".

Вице-премьер заметила, что рейтинг базируется на объективных результатах, а не на субъективных экспертных оценках. Для составления рейтинга учитывают победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, результаты аттестации в девятом классе. Дополнительные баллы дают тем учебным заведениям, которые принимают всех детей, а не только на конкурсной основе.