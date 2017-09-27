Написавшая на лбу школьника слово "дурак" учительница написала заявление об увольнении

Преподавательница начальных классов написала на лбу ученика второго класса слово "дурак" шариковой ручкой. Мать ребенка обратилась к директору школы, а сама учительница написала заявление об увольнении.

В Петербурге произошел громкий инцидент в школе на Пулковском шоссе. Как сообщает "Фонтанка", учительница начальных классов шариковой ручкой написала на лбу второклассника слово "дурак".

По данным издания инцидент произошел 21 сентября. Дети баловались на переменке и рисовали на руках фломастерами. Учительница сказала, что следующему, кто изрисует себе руки, она напишет нелестную характеристику на лбу. В итоге под горячую руку попался один из школьников.

Мама пострадавшего пришла в школу для разбирательства. Также она отправила жалобу в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Чиновники занялись оценкой действия педагога.

Также "Фонтанке" стало известно, что учительница написала заявление об увольнении. Также СМИ сообщают, что учителя пришли защищать родители школьников. Они просят не увольнять женщину, хотя и считают ее проступок неправильным.