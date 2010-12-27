В школах Петербурга могут ввести тест на интернет-зависимость

Депутат ЗакСа хочет выявить среди школьников интернет-зависимых.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил ввести в школах тест на интернет-зависимость. Данное обращение уже направлено министру образования РФ. Об этом сообщает пресс-секретарь члена комитета по законодательству ЗакСа.

Цивилев уверен, что с помощью теста появится возможность не только выявлять зависимость у детей, но и поможет уверить родителей бороться с уже существующей проблемой. Депутат сообщил, что интернет во многом помогает, служит коммуникационной площадкой, позволяя людям с разных уголков планеты оставаться на связи, однако когда человек становится зависим от него, то это может нанести вред здоровью.

Алексей Цивилев пояснил, что в школах, в которых есть штатные психологи получится помочь родителям понять подвержен ли их ребенок интернет-зависимости. И по необходимости помочь справиться с недугом.