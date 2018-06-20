В Северной столице закроют единственную школу с углубленным изучением польского языка

В интернете уже появилась петиция против закрытия учебного заведения.

В четверг, 25 апреля, стало известно о том, что в Петербурге закроют единственную школу с углубленным изучением польского языка. Об этом сообщает СМИ.

Как оказалось, официальными причинами стали низкая востребованность у населения и ухудшение качества преподавания польского языка.

Учащимся и работникам школы № 216 будет предложено перейти в школу № 206 и продолжить свое обучение и работу с учетом ранее изучаемой образовательной программы. Так, обучающимся будет предложено продолжать изучать польский язык рассказывают в администрации города на Неве

Однако, петербуржцы не согласны с таким решением города. Так, в интернете уже появилась петиция касательно этого вопроса. Родители учеников этой школы заявили, что "школа в нормальном состоянии, где можно учиться и получать образование". Также горожане отметили, что на базе учреждения дети участвуют в спортивных соревнованиях, танцуют в ансамбле „Поляне" и путешествуют по самой Польше.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы организовали флешмоб против агрессивных продавцов чая

Фото:pixabay