В Северной столице закроют единственную школу с углубленным изучением польского языка

В четверг, 25 апреля, стало известно о том, что в Петербурге закроют единственную школу с углубленным изучением польского языка. Об этом сообщает СМИ.
Как оказалось, официальными причинами стали низкая востребованность у населения и ухудшение качества преподавания польского языка.
Учащимся и работникам школы № 216 будет предложено перейти в школу № 206 и продолжить свое обучение и работу с учетом ранее изучаемой образовательной программы. Так, обучающимся будет предложено продолжать изучать польский язык
рассказывают в администрации города на Неве
Однако, петербуржцы не согласны с таким решением города. Так, в интернете уже появилась петиция касательно этого вопроса. Родители учеников этой школы заявили, что "школа в нормальном состоянии, где можно учиться и получать образование". Также горожане отметили, что на базе учреждения дети участвуют в спортивных соревнованиях, танцуют в ансамбле „Поляне" и путешествуют по самой Польше.
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Фото:pixabay
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