Около 50 тыс. машин продали по программе льготного автокредитования в 2022 году

Глава Минпромторга рассказал о ситуации на рынке отечественного автопрома.

Около 50 тысяч автомобилей в стране за 2022 года было продано по программе льготного автомобильного кредитования, и еще порядка 20 тысяч транспортных средств - по программе лизинга. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава российского министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров.

По льготному автокредитованию параметры поддержки составили под 50 тыс. автомобилей по этому году и около 20 тыс. автомобилей по лизинговой программе. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В июле текущего года Минпромторг РФ возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в стране с общим федеральным бюджетом в 20,7 млрд рублей. Согласно условиям, в программе принимают участие вся модельная линейка брендов УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, выпущенные в 2022 году. Дисконт от цены транспортного средства для регионов ДФО составляет 25%, для остальных субъектов РФ - 20%.

Мантуров: цены на автомобили продолжают стабилизироваться.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live