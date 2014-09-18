Мантуров: цены на автомобили продолжают стабилизироваться

Глава Минпромторга РФ рассказал о снижении стоимости на машины ГАЗ и "Камаз".

Цены на автомобили в России продолжают стабилизироваться. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник пояснил, что по сравнению с мартом текущего года стоимость на транспортные средства упала на 18% по ряду брендов. Эксперт добавил, что цены снизились, в частности, на автомобили моделей "Камаз" и ГАЗ.

Если брать март месяц увеличение цены было от 3 до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

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