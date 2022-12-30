Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство МС-21 начнется с 2025 года

Денис Мантуров рассказал о работе над готовностью к эксплуатации отечественного пассажирского самолета.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что серийное производство гражданского самолета МС-21 начнется с 2025 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что на текущий момент правительством оперативно принимаются решения, необходимые для завершения испытаний воздушного судна к 2024 году.

Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его нашим потребителям. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что борт МС-21-300 представляет из себя среднемагистральный пассажирский самолет с общей вместимостью от 163 до 211 человек. Данный отечественный самолет уже получил сертификат типа в 2021 году. Изначально разработчики планировали устанавливать на него иностранные двигатели, но затем эти устройства были заменены российскими. Версия самолета с российскими двигателями получила индекс МС-21-310.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live