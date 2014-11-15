Около 40 млн человек проголосовали онлайн за объекты благоустройства

Евгений Грачев сообщил о ходе реализации федерального проекта.

Порядка 40 миллионов российских граждан приняли участие в государственном онлайн-голосовании за объекты благоустройства с момента его запуска в 2021 году. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Управления президента Владимира Путина по внутренней политике Евгений Грачев. Чиновник выступил на сессии "Формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях: векторы развития". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт уточнил, что голосование проводилось в ходе исполнения федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В этом году приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства порядка 17 млн человек, а за все время уже это порядка 40 млн человек. Евгений Грачев, эксперт

По мнению специалиста, за время реализации федерального проекта руководители городов, муниципальных образований и управленческие команды смогли научиться правильно работать и взаимодействовать с местным населением, а также вовлекать в процессы выбора объектов, которые должны быть выбраны.

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Фото и видео: ВЭФ 2024