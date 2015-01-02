ВЦИОМ назвал распространенную среди молодежи причину не заводить детей

Константин Абрамов сообщил о идеологии молодых людей по созданию семьи.

Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов указал на то, что 68 процентов граждан страны назвали желание пожить для себя основной причиной, по которой они пока не планируют иметь детей. Еще 58 процентов россиян отметили у себя психологическую неготовность к родительству. Соответствующие статистические данные эксперт привел на профильной сессии "Демографический суверенитет как основа экономического развития России". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По каким основным причинам вы не планируете иметь детей? На первом месте с отрывом - желание пожить для себя, это чисто идеологическая история. Молодые девушки в первую очередь ориентированы построить карьеру и потом только рожать детей. С этим нужно работать, это блок политический, идеологический, начинать нужно со школы, с университетов. Константин Абрамов, эксперт

В презентации упоминается, что на приоритет на построение карьеры указали 51 процентов опрошенных (57% женщин и 39% мужчин), отсутствие детей из-за экономической ситуацим в стране объяснили 34% (37% и 30%), из-за политики - 32% (34% и 27%), отсутствие отдельного жилья - 32% (33% и 30%), из-за финансовых трудностей - 28% (28% и 29%), отсутствие второй половинки - 26% (24% и 29%), не хватает государственной поддержки сдля рождения детей - 14% молодых людей (15% и 13% соответственно). Напомним, что социологический опрос был проведен в марте 2024 года на цифровой платформе "Неравнодушный человек". Целевой аудиторией стали студенты вузов. В общей сложности в исследовании приняли участие 103 тысяч человек.

Глава ВЦИОМ призвал чиновников популяризировать институт семьи.

Фото и видео: ВЭФ 2024