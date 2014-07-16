Глава ВЦИОМ призвал чиновников популяризировать институт семьи

Константин Абрамов надеется, что власти смогут показать пример населению своим поведением.

Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов раскритиковал Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) за слабую популяризацию института семьи. Эксперт профильной сессии "Демографический суверенитет как основа экономического развития России" призвал чиновников подавать пример в этом направлении. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Спикер заметил, что государственная власть в лице различных институтов может стать драйвером изменения ситуации.

Не просто говорить, но и подавать пример. Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых красивых девушек и женщин без семьи и детей, но с собачками на работе. Константин Абрамов, эксперт

Абрамов призвал чиновников подавать положительный пример популяризации семьи.

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Фото и видео: ВЭФ 2024