РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем

Дмитрий Прохоренко рассказал о работе в АТР.

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко сообщил в ходе профильной сессии "Возможности МСП России на рынке Китая" о том, почему КНР остается в качестве одного из ключевых торговых партнеров России, а также о том, как РЭЦ помогает укрепить сотрудничество между предпринимателями. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Гость напомнил о том, что Пекин остается не только крупнейшим торговым партнером России, но и стратегическим союзником, с которым нас связывают давние исторические и культурные связи.

В 2023 году мы значительно увеличили рост несырьевого неэнергетического экспорта в Китай, и нам еще есть куда расти. На сегодняшний день доля Китая в структуре российского ННЭ выросла до 16,7%. В целом за первые семь месяцев текущего года объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ составил 2,8 миллиарда долларов. Дмитрий Прохоренко, эксперт

Эксперт указал на важные меры поддержки РЭЦ, которые упрощают отечественным компаниям выход на китайский внутренний рынок. В качестве примера спикер привел проект, реализуемый совместно с РЖД, когда компании запустили логистический сервис "Экспортный экспресс для МСП". Такой сервис предлагает прямую железнодорожную доставку сборных грузов для малых и средних предприятий по маршруту "Москва - Сиань - Москва". Известно, что транзитное время в пути по железной дороге составляет 18-20 дней. Экспортеры промышленных товаров и продукции агропромышленного комплекса оставляют свои заявки на компенсацию части затрат на логистику.

На Дальнем Востоке создали БПЛА для доставки анализов из сел Сахалинской области.

Фото и видео: ВЭФ 2024