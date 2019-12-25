Около 37% петербургских компаний намерены сокращать штат работников из-за пандемии

А почти в половине фирм с начала кризиса стало меньше сотрудников.

Более 48% компаний и работодателей из Петербурга и регионов Северо-Запада заявили, что тяжело переживают связанный с пандемией коронавируса кризис. 35% фирм отметили стабильность, а 10% респондентов даже увидели в ситуации плюсы. Такие данные по 359 опрошенным организациям приводят аналитики сервиса HeadHunter.

Почти в 46% компаний с начала кризиса стало в разы меньше сотрудников, чаще всего страдали наемные работники в среднем и малом бизнесе. Еще 43% работодателей еще не предпринимали мер по оптимизации, а в двух процентах фирм сотрудников даже стало больше. В 37% петербургских компаний признались, что в ближайшие полгода будут точно сокращать штат, еще 17% пока думают над таким шагом, но склоняются именно к нему. В то же время, 16% работодателей планируют напротив увеличивать штат.

Каждый четвертый работодатель, по подсчетам аналитиков, вынужденно остановил наем новых сотрудников из-за пандемии. Также стало известно, что больше половины фирм сохраняют зарплаты своих работников в привычном объеме.

Ранее мы писали, что за апрель более 1700 жителей Ленобласти обратились на Биржу труда.

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