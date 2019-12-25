За апрель более 1700 жителей Ленобласти обратились на Биржу труда

Большая часть обращений пришла от тех, кто не работал больше года.

В течение первых 2 недель апреля в службу занятости Ленобласти через интернет-ресурсы поступило более 1700 обращений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что 80% людей, претендующих на трудоустройство, не числилось ни в одной организации уже больше года. Работа в сфере ЖКХ и медицины была найдена для 153 жителей, обратившихся в организацию в этом месяце.

Всего Биржа труда 47-ого региона насчитывается 7500 клиентов, 3900 из которых имеют статус "безработный".

Ранее мы рассказали о том, что биржа труда Ленобласти обработала более 10 тысяч звонков с начала эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области