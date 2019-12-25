Биржа труда Ленобласти обработала более 10 тысяч звонков с начала эпидемии

Жители могут также оформить заявку через портал.

Биржа труда 47-ого региона работает в удаленном формате. С 30 марта в колл-центр поступило более 10 тысяч обращений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Большая нагрузка операторов связана с трудной экономической обстановкой.

По словам председателя областного комитета по труду и занятости Анны Астратовой, заявку можно оставить не только по телефону, но и через интернет-ресурсы. Так, граждане могут воспользоваться официальным порталом региона и порталом Работа в России. Для этого нужно пройти регистрацию и оставить нужную заявку.

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