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ЕИРЦ переходит на дистанционное обслуживание до конца "президентских каникул" 
Сегодня, 14:22
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lizapoluda

ЕИРЦ переходит на дистанционное обслуживание до конца "президентских каникул" 

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Время ожидания специалистов может увеличиться.

Единый информационно–расчетный центр будет работать в дистанционном режиме до 3 апреля в связи с распространением коронавриусной инфекции. Информация об этом появилась на официальном сайте.

Клиентов предупреждают об увеличении времени обслуживания колл-центра в связи с большой нагрузкой операторов. Для решения вопросов рекомендуется зарегистрироваться в Личном кабинете ЕИРЦ или воспользоваться формой обратной связи на сайте и в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).

Ранее мы сообщали о том, что Биржа труда Ленобласти присоединится к недельным выходным.

Фото: epd47.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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