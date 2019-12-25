ЕИРЦ переходит на дистанционное обслуживание до конца "президентских каникул" 

Время ожидания специалистов может увеличиться.

Единый информационно–расчетный центр будет работать в дистанционном режиме до 3 апреля в связи с распространением коронавриусной инфекции. Информация об этом появилась на официальном сайте.

Клиентов предупреждают об увеличении времени обслуживания колл-центра в связи с большой нагрузкой операторов. Для решения вопросов рекомендуется зарегистрироваться в Личном кабинете ЕИРЦ или воспользоваться формой обратной связи на сайте и в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).

Ранее мы сообщали о том, что Биржа труда Ленобласти присоединится к недельным выходным.

Фото: epd47.ru