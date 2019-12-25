Биржа труда Ленобласти присоединится к недельным выходным

Через неделю прием будет возможен только по предварительной записи

С 30 марта по 3 апреля 2020 года в Ленинградской области будут закрыты филиалы биржи труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по труду и занятости населения.

Мера проводится в рамках защиты от коронавирусной инфекции и распоряжения Президента РФ о нерабочей неделе. Люди, находящиеся на учете службу занятости, могут связаться с сотрудниками с помощью горячей линии по номеру 8 (800) 350-47-47.

Кроме того, начиная с 6 апреля первичный прием будет проходить исключительно по предварительной записи через официальный портал Биржи труда и портал Госуслуг.

Ранее мы рассказывали о том, что МФЦ Ленобласти начали обслуживать клиентов по предварительной записи.

Фото: Пресс-служба регионального комитета по труду и занятости населения