МФЦ Ленобласти начнут обслуживать клиентов по предварительной записи

Многофункциональные центры по всей Ленобласти переходят на новый режим работы в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. С 25 марта клиентов не примут без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Чтобы получить документы или подать заявку на их оформление, жителям необходимо заранее оставить заявку на сайте или по телефону интересующего отделения.
Отметим, что МФЦ оказывают некоторые услуги в дистанционном режиме через федеральный и региональный порталы. В этом случае предварительная запись не требуется.
Ранее мы рассказали о том, что Для школьников Выборгского района вводятся дополнительные меры на время пандемии коронавируса.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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