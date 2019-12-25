  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
МФЦ Ленобласти начнут обслуживать клиентов по предварительной записи
Сегодня, 16:59
119
lizapoluda

МФЦ Ленобласти начнут обслуживать клиентов по предварительной записи

0 0

Ее можно будет осуществить по телефону.

Многофункциональные центры по всей Ленобласти переходят на новый режим работы в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. С 25 марта клиентов не примут без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. 

Чтобы получить документы или подать заявку на их оформление, жителям необходимо заранее оставить заявку на сайте или по телефону интересующего отделения. 

Отметим, что МФЦ оказывают некоторые услуги в дистанционном режиме через федеральный и региональный порталы. В этом случае предварительная запись не требуется. 

Ранее мы рассказали о том, что Для школьников Выборгского района вводятся дополнительные меры на время пандемии коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии