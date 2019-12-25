МФЦ Ленобласти начнут обслуживать клиентов по предварительной записи

Ее можно будет осуществить по телефону.

Многофункциональные центры по всей Ленобласти переходят на новый режим работы в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. С 25 марта клиентов не примут без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Чтобы получить документы или подать заявку на их оформление, жителям необходимо заранее оставить заявку на сайте или по телефону интересующего отделения.

Отметим, что МФЦ оказывают некоторые услуги в дистанционном режиме через федеральный и региональный порталы. В этом случае предварительная запись не требуется.

Ранее мы рассказали о том, что Для школьников Выборгского района вводятся дополнительные меры на время пандемии коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области