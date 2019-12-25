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Для школьников Выборгского района вводятся дополнительные меры на время пандемии коронавируса
Сегодня, 10:04
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Для школьников Выборгского района вводятся дополнительные меры на время пандемии коронавируса

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Соответсвующее распоряжение подписал глава районной администрации.

С 23 марта по 12 апреля, во время школьных каникул, на территории Выборгского района введены дополнительные меры, направленные на сдерживание распространения CONVID-19. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Распоряжение о введении новых мер подписано главой администрации Выборгского района. Геннадием Орловым. Согласно документу, во время отдыха школьников рекомендовано приостановить работу кружков, секций, спортивных организаций, а также учреждений, отказывающих социальные услуги. Кроме того, необходимо обеспечить оказание образовательных услуг в режиме дистанционных занятий.

Ранее мы рассказывали о том, что МФЦ Выборгского района ограничили предоставление сразу нескольких услуг.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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