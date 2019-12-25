МФЦ Выборгского района ограничили предоставление сразу нескольких услуг

В частности, жители временно не смогут подать документы на зачисление ребёнка в детский сад.

Центры "Мои Документы" в Выборгском районе прекратили приём документов по предоставлению 61 услуги на период пандемии CONVID-19. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В перечень отменённых услуг вошли зачисление в учреждения дошкольного образования, организация досуга детей в период каникул, лицензирование некоторых видов деятельности, предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, услуги Пенсионного фонда и ФСС, комитетов по природным ресурсам, труду, физической культуре и спорту. Полный список можно найти на сайте mfc47.ru.

Все перечисленные услуги будут доступны в онлайн-режиме на сайте Gosuslugi.ru, а также на региональном портале gu.lenobl.ru.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО