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Музыканты из Выборга проведут онлайн-трансляцию выступления для всех желающих
Сегодня, 18:32
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Музыканты из Выборга проведут онлайн-трансляцию выступления для всех желающих

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Ее можно будет посмотреть на YouTube-канале коллектива. 

Выборгский ансамбль "Вереск" планирует запустить бесплатную трансляцию концерта "35 лет с песней по жизни" на YouTube в связи с отменой живого выступления из-за коронавируса. Позже материал разместят в группе во ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Запись была сделана в 2017 году, а канал на крупнейшей медиаплатформе артисты обновили сегодня, 20 марта. Любой желающий сможет присоединиться к просмотру в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что многие культурные учреждения с мировым именем также намерены провести отмененные мероприятия в режиме бесплатного стрима. К этой акции присоединились Эрмитаж и Русский музей.

Ранее мы сообщали о том, что выборгские фермеры обогатили регион на 11 миллиардов.

Фото: Пресс-служба Выборгского района

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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