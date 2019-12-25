Музыканты из Выборга проведут онлайн-трансляцию выступления для всех желающих

Ее можно будет посмотреть на YouTube-канале коллектива.

Выборгский ансамбль "Вереск" планирует запустить бесплатную трансляцию концерта "35 лет с песней по жизни" на YouTube в связи с отменой живого выступления из-за коронавируса. Позже материал разместят в группе во ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Запись была сделана в 2017 году, а канал на крупнейшей медиаплатформе артисты обновили сегодня, 20 марта. Любой желающий сможет присоединиться к просмотру в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что многие культурные учреждения с мировым именем также намерены провести отмененные мероприятия в режиме бесплатного стрима. К этой акции присоединились Эрмитаж и Русский музей.

Ранее мы сообщали о том, что выборгские фермеры обогатили регион на 11 миллиардов.

Фото: Пресс-служба Выборгского района