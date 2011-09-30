Около 33 процентов студентов Петербурга выступили за трудовую мобилизацию учащихся

Среди поддержавших инициативу около 33 процентов составляют родители учащихся.

Треть студентов Петербурга выступают за трудовую мобилизацию учащихся вузов и средних профессиональных учебных заведений. Они могут заместить сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Высказались против 35 процентов участников опроса. Они считают, что студенты должны сейчас учиться, а не работать.

Среди поддержавших инициативу около 33 процентов составляют родители учащихся. Отцы одобряли предложение чаще матерей.

Мнения самих студентов разделились. 38 процентов не ответили на вопрос, а доли согласных и противников оказались равными.

Ранее на Piter.tv: президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

Фото: Pxhere