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Около 33 процентов студентов Петербурга выступили за трудовую мобилизацию учащихся
Сегодня, 10:45
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Около 33 процентов студентов Петербурга выступили за трудовую мобилизацию учащихся

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Среди поддержавших инициативу около 33 процентов составляют родители учащихся.

Треть студентов Петербурга выступают за трудовую мобилизацию учащихся вузов и средних профессиональных учебных заведений. Они могут заместить  сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Высказались против 35 процентов участников опроса. Они считают, что студенты должны сейчас учиться, а не работать. 

Среди поддержавших инициативу около 33 процентов составляют родители учащихся. Отцы одобряли предложение чаще матерей. 

Мнения самих студентов разделились. 38 процентов не ответили на вопрос, а доли согласных и противников оказались равными.

Ранее на Piter.tv: президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

Фото: Pxhere

Теги: опрос, петербургские студенты, спецоперация, трудовая мобилизация студентов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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