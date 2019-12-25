Около 30% мест для ковидных больных свободны в стационарах Петербурга

В Петербурге для больных COVID-19 предоставлено 5 163 больничных коек. Однако 3 635 мест из них заняты. Об этом сообщили в оперативном штабе 12 сентября.
За минувшие сутки в стационары Северной столицы поступило 208 пациентов. Покинули больничные стены со справкой о выписке еще 208 человек. В реанимации сейчас находится 377 пациентов с тяжелой формой протекания болезни. К аппаратам ИВЛ подключили 136 горожан.
Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно по номеру "122".
Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург обошел Москву по суточному числу заболевших коронавирусом.
Фото: Piter.tv
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