Около 300 туристов из Италии не пустили на Маврикий из-за коронавируса

Пассажиров не выпустили даже из самолета.

Около 300 пассажиров не пустили на Маврикий.

Из-за боязни эпидемии коронавируса пассажиров авиакомпании Alitalia не пустили на роскошный курорт Маврикии. Инцидент произошел в минувшие выходные. Из всех европейских стран в Италии больше всех заболевших коронавирусом, поэтому власти Маврикия не захотели пускать туристов из этой страны на свои курорты, сообщает новостное агентство ANSA.

После длительных переговоров туристов из южных регионов Италии все же обслужили, а из северных областей даже не выпустили из самолета и отправила обратно на родину.

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