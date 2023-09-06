Около двух тысяч единиц товара изъято у незаконных уличных торговцев в Центральном районе

Также были ликвидированы семь незаконных торговых точек, изъято торговое оборудование, аттракционный аппарат.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели в Центральном районе Петербурга рейд по выявлению фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

В результате работ были ликвидированы семь незаконных торговых точек, изъято торговое оборудование, аттракционный аппарат и около двух тысяч единиц незаконно реализуемой продукции. От четырёх торговых прилавков по продаже сувениров освобождены земельные участки на Дворцовой площади, Малой Морской улице и в Арке Главного штаба. У станции метро "Владимирская" и на Большой Московской улице ликвидированы торговые точки по продаже текстильной продукции. Игровой аппарат (т.н. "силомер"), незаконно установленный на Думской улице, изъят.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге за прошлую неделю устранили 13 незаконных автостоянок. Мероприятия провели на территории Красногвардейского, Приморского, Выборгского, Адмиралтейского, Московского и Василеостровского районов.

Фото и видео: ККИ