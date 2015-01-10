Около 25% жителей Петербурга привились от гриппа

Мобильные прививочные пункты работают в 15 районах города. За минувшую неделю их посетили более 16,7 тыс. человек.

В Петербурге от гриппа привились 1,2 млн жителей, что составляет около 23 процентов от общего числа. Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По словам представителя Смольного, в планах в этом году вакцинировать 60 процентов населения Северной столицы (до 3,24 млн человек).

Мобильные прививочные пункты работают в 15 районах города. За минувшую неделю их посетили более 16,7 тыс. человек. Чаще всего на вакцинацию приходили жители Фрунзенского и Выборгского районов.

Лисовец отметил, что в Минздраве РФ предлагают сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа.

Ранее на Piter.tv: специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации.

Фото: Piter.tv