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Около 25% жителей Петербурга привились от гриппа
Сегодня, 9:48
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Около 25% жителей Петербурга привились от гриппа

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Мобильные прививочные пункты работают в 15 районах города. За минувшую неделю их посетили более 16,7 тыс. человек.

В Петербурге от гриппа привились 1,2 млн жителей, что составляет около 23 процентов от общего числа. Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По словам представителя Смольного, в планах в этом году вакцинировать 60 процентов населения Северной столицы (до 3,24 млн человек). 

Мобильные прививочные пункты работают в 15 районах города. За минувшую неделю их посетили более 16,7 тыс. человек. Чаще всего  на вакцинацию приходили жители Фрунзенского и Выборгского районов. 

Лисовец отметил, что в Минздраве РФ предлагают сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. 

Ранее на Piter.tv: специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, грипп, лисовец, привились
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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