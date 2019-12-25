Около 215 человек пострадали от клещей в Ленобласти

Среди пострадавших есть дети.

В субботу, 2 мая, стало известно, что согласно последней информации Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксировали около 215 укусов клещей. Сотрудники ведомства уточнили, что 76 из пострадавших — дети.

В больницы обращались люди из Гатчинского, Волховского, Всеволожского, Тосненского и других районов.

Напомним, что в случае обнаружения паукообразного, необходимо как можно скорее обратиться в ближайшую больницу или травмпункт (подобный случай обращения носит характер экстренной помощи). Врач поможет удалить клеща и отправит его на анализ в одну из лабораторий.

Если клеща удалось извлечь без помощи доктора, то место укуса стоит обработать дезинфицирующим средством, а также самостоятельно позаботиться о том, чтобы отправить паразита на исследование.

Ранее мы писали, что почти 140 человек за месяц пострадали от укусов клещей в Ленобласти.

Фото: Pixabay