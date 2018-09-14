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Около 14 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити

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Спасатели продолжают вести поисковую операцию.

Около 14 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства  Associated Press. По данным источника, еще несколько местных жителей считаются пропавшими без вести. Пострадавшее судно перевозило людей с острова Тортуга на севере Гаити.

По предварительной версии специалистов, судно перевернулось из-за сильного перегруза. На данный момент спасателям удалось эвакуировать минимум девять человек. Им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших в инциденте уточняется.

В Турции в Эгейском море погибли 5 туристов на затонувшем катере.

Видео: YouTube / Twin Falls Refugee Library

Теги: гаити, тортуга
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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