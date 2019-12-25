Около 100 заведений работали по ночам в Петербурге, несмотря на запрет

Всего в городе около 40% заведений работали круглосуточно.

Около 100 заведений общественного питания работали ночью. На данный момент в мерах по борьбе с коронавирусом работа баров, ресторанов была приостановлена в период с 23 до 6 часов. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

Всего в Петербурге 8 тысяч организаций общественного питания. Из них 40% работали круглосуточно. По итогам проверки 10 объектов пришлось закрыть за несоблюдение установленных требований. Заведения работали ночью, не использовали или частично использовали средства индивидуальной защиты, у некоторых отсутствовали QR-коды. Входные двери закрыли и опечатали.

Оказалось, что некоторые закрытые заведения открылись вновь, но уже под другой вывеской. Таких арендодателей планируют привлекать к ответственности.

На данный момент QR-коды получили более 100 тысяч организаций. По сравнению с октябрем, это в 1,5 раза больше.

Также пресс-служба сообщила о том, что, по информации Роспотребнадзора, чаще всего болеют офисные работники. В связе с этим Ситуационный центр займется проверкой достоверностью сведений о переводе сотрудников на удаленную работу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около 12 тыс. объектов нарушили требования безопасности во время проверок в Петербурге.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV