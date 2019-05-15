Около 12 тыс. объектов нарушили требования безопасности во время проверок в Петербурге

Но положительная тенденция все же есть.

Ситуационный центр за октябрь и ноябрь проверил более 45 тыс. объектов на соблюдение требований безопасности. Из них 24% не имели QR-код, который позволяет в нынешних условиях вести свою деятельность. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

В дальнейших проверки будут проводиться только в отношении тех, к кому были замечания. Нарушали требования безопасности почти 12 тысяч объектов. Чаще всего в организации отсутствовала разметка и средства индивидуальной защиты.

Проверки проводились в период с 1 октября по 22 ноября. Представители ситуационного центра побывали в наиболее посещаемых общественных местах, которые могут представлять опасность для здоровья петербуржцев. Так, например, они следили за тем, чтобы организации общественного питания закрывались в 23:00, а граждане соблюдали масочный режим в транспорте. По итогам было составлено более 800 протоколов.

Отмечается, что положительные изменения есть. В начале проверок QR-код отсутствовал у половины предпринимателей, спустя месяц их доля составляла не более 15%.

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Фото: Piter.TV