Около 100 человек пострадали в результате столкновения поездов в Словакии

На месте аварии работают все спецслужбы страны.

Около 100 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Словакии. Об этом сообщает портал Dennik K со ссылкой на полицию страны.

Инцидент произошел в районе города Рожнява. По предварительной версии, причиной столкновения могла стать невнимательность одного из машинистов. Движение ж/д транспорта остановлено.

В момент столкновения в поездах находилось много пассажиров. Их постепенно эвакуируют с места аварии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте аварии работают все спецслужбы Словакии.

